VİKO Çocuk Tiyatrosu perde açtı

VİKO’nun, ‘Okullarda Enerji Verimliliği’ projesi kapsamında ‘Aydınlık Bir Gelecek’ adıyla, iki yıl önce başlattığı VİKO Çocuk Tiyatrosu yaklaşık 150 bin ilkokul öğrencisine ulaştı.





Tiyatro 2020 yılına kadar 1 milyon öğrenciye ulaşacak. Tiyatro ekibi yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte perdelerini Üsküdar ilçesi okullarında açtı.VİKO bu proje kapsamında ayrıca, öğretmenlerin de projeye katılım ve desteğini sağlamak amacıyla yaklaşık 1450 okul temsilcisi öğretmene yönelik olarak ‘Okul Enerji Yöneticisi’ eğitimi gerçekleştirdi.