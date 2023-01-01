VİKO, fark yaratan gönüllülük uygulamalarını sürdürüyor.

“Işığa muhtaç her sosyal konuda tüm gönlümüzle varız” misyonu ile hareket eden VİKO çalışanları, toplum için sağlanan her bir faydanın, bugüne ve geleceğe değer katacağı inancı ile fark yaratan gönüllülük uygulamalarına bir yenisi ekledi.

VİKO Çalışanları, Beyazay Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrencilerle birlikte unutulmaz bir gün yaşadı, hediyeler ve çeşitli aktiviteler ile engelli öğrencilere mutluluklar armağan edildi.