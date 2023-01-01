Vodafone düşlere pedal çevirdi

Vodafone Grubu ana sponsorluğunda bu yıl altıncısı gerçekleştirilen GBI (Global Biking Initiative-Küresel Bisiklet Girişimi) turunun 7 gün süren zorlu maratonu tamamlandı.





Paris’te başlayan ve Düsseldorf’ta biten tura, 21 ülkeden 400 bisikletçi katıldı. Engellilerin düşlerini gerçekleştirmesi için bağış toplamayı amaçlayan GBI’a bu yıl Türkiye’den toplam 10 kişilik bir takım katıldı.

“Teknoloji Hayatın Hizmetinde” vizyonu doğrultusunda, engellilerin sosyal ve ekonomik hayattaki varlıklarını artırmayı hedefleyen Vodafone Türkiye çalışanları da bu yıl üçüncü kez katıldıkları turda 750 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı. Takımın topladığı 3.000 avro tutarındaki fon, Türkiye Vodafone Vakfı’nın engelli bireylerin hayallerini gerçekleştirmeleri için hayata geçirdiği Düşler Akademisi’ne bağışlandı.