Vodafone Kırmızı Işık Uygulaması 220 binden fazla kadının güvencesi oldu

Her geçen gün artan kadına yönelik şiddet vakalarına karşı Vodafone Türkiye’nin kullanıma sunduğu Vodafone Kırmızı Işık uygulaması 220 binden fazla kez indirildi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Ağır bir insan hakları ihlali olan kadına şiddete karşı mobil teknolojiyle mücadele ediyoruz” dedi. Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetlerine veya yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan uygulama, şiddet anında yardım istenebilecek 3 kişinin tek tuşla aranmasını ve telefonun sallanmasıyla acil SMS gönderilmesini mümkün kılıyor. Süel, Vodafone Türkiye olarak kadına karşı şiddete dur demek için Vodafone Kırmızı Işık uygulamasını geliştirmeyi sürdüreceklerini açıkladı.