Vodafone Türkiye’den engelli bireylere yüzde 43 indirim

“Teknoloji Hayatın Hizmetinde” vizyonuyla mobil teknolojileri sosyal ihtiyaçlara cevap vermek için kullanan Vodafone Türkiye, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında engellilerin toplumsal hayata eşit katılımına verdiği desteği sürdürüyor.

Engellilere yönelik tüm ürün ve hizmetlerin aynı çatı altında toplandığı Düşler Kulübü programı kapsamında mobil teknolojilerle engelleri aşmaya yardımcı olan Vodafone Türkiye, aylık sabit ücretlerinden yüzde 43 Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel İletişim Vergisi (ÖİV) kadar indirimi engelli aboneleri için uyguluyor. Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, Vakıf’ın odak alanlarından birinin de engelli bireyler olduğunu ve onların hayatlarını kolaylaştıracak ürünler ve servisler hayata geçirdiklerini söyledi.