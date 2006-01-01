Yapı Kredi, TEGV ile ‘Geleceğin Renkli Kalemleri’ni yetiştiriyor

Yapı Kredi, çocuklara okuma, yazma, araştırma, kendini doğru ifade etme gibi konularda beceriler kazandırmak amacıyla 2006 yılından bu yana TEGV ile 100 bin çocuğa ulaşan “Okuyorum Oynuyorum” eğitim programını sürdürüyor. Her yıl çocuklara yönelik bir eğitim programının hayata geçirildiği projenin bu seneki bacağı ise Renkli Kalemler Gazetesi.

Günseli Özen Ocakoğlu, Esen Evran, Nermin Bezmen, Yonca Tokbaş, Ferhan Kaya Poroy gibi usta kalemlerin destek verdiği “Renkli Kalemler” projesi ile Türkiye’nin farklı noktalarında bulunan TEGV Eğitim Parkları’ndaki ilköğretim çağındaki çocuklar medyanın değerli isimlerinin koçluğunda gazete çıkararak, kalemlerini geliştirecek, analitik düşünme yetilerini daha üst noktalara taşıyacak ve yeteneklerini keşfedecekler. Çıkaracakları gazetenin içeriği ve biçimlenmesi sürecinde ortak karar alma becerilerini ortaya çıkarmaları ve amaca yönelik seçim yapmaları hedefleniyor. Toplam 8 hafta sürecek eğitim ve çalışmaların sonunda çıkacak gazetenin hazırlık sürecinde TEGV gönüllüleri de aktif olarak yer alacak. Projenin ilk etabı, 2013-2014 eğitim yılında TEGV’in İstanbul Sema ve Aydın Doğan Eğitim Parkı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı ve Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı’nda uygulanacak ve her ilde bir “Renkli Kalemler Gazetesi” çıkarılacak.