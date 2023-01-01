Yerli yazılımcılar “Geleceği Yazanlar”dan çıkıyor

Turkcell’in yerli mobil yazılım seferberliği “Geleceği Yazanlar” aradan geçen kısa süre zarfında 33 bin üye sayısına ulaştı.

Turkcell, uygulama maratonlarıyla desteklediği eğitimler için 1.2 milyon TL’lik katkı sağladı. Eğitimlerini tamamlayan 3 bin 500 kişi ise başarı belgesi almaya hak kazandı. Turkcell Genel Müdür Vekili İlker Kuruöz; “Geleceği Yazanlar” projesini anlattı: “Dünyada mobil yazılım pazarı bugün artık 30 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Biz de ‘Geleceği Yazanlar’ projesiyle Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusunu yazılım alanına yönlendirmeyi ve Türkiye’nin, her geçen gün büyüyen mobil yazılım pazarında etkin bir oyuncu olmasını hedefledik. ‘Geleceği Yazanlar’, kısa sürede bir yazılım okuluna dönüştü. Türkiye’nin yerli yazılımcıları artık ‘Geleceği Yazanlar’dan çıkıyor. Projenin gördüğü ilginin, Turkcell takımını da daha iyisini yapma yolunda motive ettiğine inanıyoruz.”