Yılmaz Redüktör'den Meslek Yüksekokulu
Yilmaz Redüktör tarafından Kastamonu Üniversite'sine hibe edilen ve 4 Aralık 2010 tarihinde temeli atılan Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksek Okulunun inşaatı tamamlandı.
Kastamonu Üniversitesi Abana Sabahat –Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu’nun açılışı 7 Eylül 2013‘de yapılacak.
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan görüşme sonucunda okulumuzun açılışına Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Kastamonu Valisi, Emniyet Müdürleri, Askeri Komutanlar, Yerli ve Yabancı bir çok İş Adamı, Kastamonu ilçeleri ile diğer il ve ilçe belediye başkanları, Bürokratlar, Kastamonu Üniversitesi Rektörü ve öğretim görevlileri, Abana Kaymakamı , Kastamonu Dernek ve Vakıf üyeleri, Abana ve çevre ilçe sakinleri ve kayıt yapan öğrenciler, Ulusal, Yerel Görsel ve yazılı Basın mensuplarının katılımıyla 7 Eylül 2013 Cumartesi günü saat 13.00’de Kastamonu’nun Abana ilçesinde görkemli bir açılış töreni ile eğitim ve öğretim hayatına başlayacaktır.
Yılmaz Redüktör ailesi tarafından yaptırılan okul Bodrum ile beraber 4 kat olmak üzere toplam 7.500 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Okulda 8 Adet Öğrenci toplulukları için ofis, Yönetim ve yönetici odaları, 160 kişilik Sabri TIĞLI Konferans Salonu, Kütüphane, Öğrenci kantini, Açık ve Kapalı 300 m2 deniz ve doğa manzaralı Kafeterya, 4 Adet Laboratuar ve 31 Adet Derslik bulunmaktadır.
Sosyal yaşam alanı olarak bina çevresinde peyzaj yapılan 3.000 m2 eğlence, spor ve dinlenme alanı bulunmaktadır. Ayrıca okulun çevresinde bulunan sağlık ocağı ve orman tesisleri satın alınarak okul bünyesine katılmıştır.
Okulun deniz kenarında olup, Kastamonu il merkezine olan uzaklığı 100 km, Hava limanına 110 km mesafededir. İlçeden İl merkezi ve diğer ilçelere her saat başı minibüs, otobüs, taksi seferleri bulunmaktadır.
Bugüne kadar Yılmaz Redüktör tarafından toplam 4.250.000.-TL harcama yapılarak bitirilen MYO için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayarak en üst seviyede kaliteli bir bina inşaat edilmiştir. İnşaatın yapımı süresince emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Okul gelecekte 4 yıllık fakülte olacak şekilde tasarlanmıştır.
Okulumuzda 9 adet bölüm açılacaktır ;
- Yapı Denetimi
- Endüstriyel Kalıpçılık
- Yapı Yalıtım Teknolojisi
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- İklimleme ve Soğutma Teknolojisi
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Elektrikli Cihaz Teknolojisi
- İnternet ve Ağ Teknolojileri
- Sulama Teknolojisi
Bölümler seçilirken ülkemiz, çevre, bölge ve ilçenin özelliklerine uygun değerlendirmeler yapılmış ve en çok talep gören bölümler seçilmiştir. Sabahat-Mesut YILMAZ Meslek Yüksek Okulundaki öğretim süresi iki yıl olup, dikey geçiş sınavı (DGS) ile dört yıllık fakültelerin ilgili bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. Okulda tüm bölümlerin kapasitesi 50 öğrenci ile sınırlıdır.
Yılmaz Redüktör ailesi olarak ilk başta tüm Ülkemiz, Kastamonumuz ve Abanamıza böyle bir Eğitim kurumunu hibe ederek katkıda bulunmanın haklı gurur ve sevincini yaşarken açılış törenimize tüm davetli olan veya olmayan herkesin katılımlarını bekliyoruz.
Bu güzel açılış gününde yeni nesiller için hep beraber olmak bizleri gurur ve onurlandıracaktır. Tüm dostlarımızı ve eğitim gönüllülerini açılışa bekliyoruz..
YILMAZ REDÜKTÖR A.Ş