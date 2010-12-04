Yılmaz Redüktör'den Meslek Yüksekokulu

Yilmaz Redüktör tarafından Kastamonu Üniversite'sine hibe edilen ve 4 Aralık 2010 tarihinde temeli atılan Sabahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksek Okulunun inşaatı tamamlandı.





Kastamonu Üniversitesi Abana Sabahat –Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu’nun açılışı 7 Eylül 2013‘de yapılacak.



Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan görüşme sonucunda okulumuzun açılışına Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Kastamonu Valisi, Emniyet Müdürleri, Askeri Komutanlar, Yerli ve Yabancı bir çok İş Adamı, Kastamonu ilçeleri ile diğer il ve ilçe belediye başkanları, Bürokratlar, Kastamonu Üniversitesi Rektörü ve öğretim görevlileri, Abana Kaymakamı , Kastamonu Dernek ve Vakıf üyeleri, Abana ve çevre ilçe sakinleri ve kayıt yapan öğrenciler, Ulusal, Yerel Görsel ve yazılı Basın mensuplarının katılımıyla 7 Eylül 2013 Cumartesi günü saat 13.00’de Kastamonu’nun Abana ilçesinde görkemli bir açılış töreni ile eğitim ve öğretim hayatına başlayacaktır.

Yılmaz Redüktör ailesi tarafından yaptırılan okul Bodrum ile beraber 4 kat olmak üzere toplam 7.500 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Okulda 8 Adet Öğrenci toplulukları için ofis, Yönetim ve yönetici odaları, 160 kişilik Sabri TIĞLI Konferans Salonu, Kütüphane, Öğrenci kantini, Açık ve Kapalı 300 m2 deniz ve doğa manzaralı Kafeterya, 4 Adet Laboratuar ve 31 Adet Derslik bulunmaktadır.

Sosyal yaşam alanı olarak bina çevresinde peyzaj yapılan 3.000 m2 eğlence, spor ve dinlenme alanı bulunmaktadır. Ayrıca okulun çevresinde bulunan sağlık ocağı ve orman tesisleri satın alınarak okul bünyesine katılmıştır.

Okulun deniz kenarında olup, Kastamonu il merkezine olan uzaklığı 100 km, Hava limanına 110 km mesafededir. İlçeden İl merkezi ve diğer ilçelere her saat başı minibüs, otobüs, taksi seferleri bulunmaktadır.

Bugüne kadar Yılmaz Redüktör tarafından toplam 4.250.000.-TL harcama yapılarak bitirilen MYO için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayarak en üst seviyede kaliteli bir bina inşaat edilmiştir. İnşaatın yapımı süresince emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Okul gelecekte 4 yıllık fakülte olacak şekilde tasarlanmıştır.



Okulumuzda 9 adet bölüm açılacaktır ;

Yapı Denetimi

Endüstriyel Kalıpçılık

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

İklimleme ve Soğutma Teknolojisi

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Sulama Teknolojisi

Bölümler seçilirken ülkemiz, çevre, bölge ve ilçenin özelliklerine uygun değerlendirmeler yapılmış ve en çok talep gören bölümler seçilmiştir. Sabahat-Mesut YILMAZ Meslek Yüksek Okulundaki öğretim süresi iki yıl olup, dikey geçiş sınavı (DGS) ile dört yıllık fakültelerin ilgili bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. Okulda tüm bölümlerin kapasitesi 50 öğrenci ile sınırlıdır. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında ilk 4 sıradaki bölümler için öğrenci alınacaktır. YGS Sınav sonucu ilk tercihlerde 97 öğrenci kabul edilmiş olup, ikinci tercihler ile öğrenci sayısının ilk yıl için 300 öğrenci olacağı tahmin edilmektedir. Okulumuzun ülkemiz, ilimiz ve ilçemize çok büyük katkılar sağlayacağı evrensel değerler ışığında yenilikçi, akılcı, paylaşım kültürü olan bilgili insiyatif kullanabilen sağduyulu eğitimli, aydınlık, bireyler yetiştirmek için gerekenden fazlasını yapacağına gönülden inanmaktayız.



Yılmaz Redüktör ailesi olarak ilk başta tüm Ülkemiz, Kastamonumuz ve Abanamıza böyle bir Eğitim kurumunu hibe ederek katkıda bulunmanın haklı gurur ve sevincini yaşarken açılış törenimize tüm davetli olan veya olmayan herkesin katılımlarını bekliyoruz.



Bu güzel açılış gününde yeni nesiller için hep beraber olmak bizleri gurur ve onurlandıracaktır. Tüm dostlarımızı ve eğitim gönüllülerini açılışa bekliyoruz..



YILMAZ REDÜKTÖR A.Ş