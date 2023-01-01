Zorlu Enerji’den oyna öğren

Grup, “Enerji Avcıları” adlı özel bir oyun tasarlatarak...





Zorlu Enerji Grubu, enerji ve enerji kaynaklarının doğru kullanımını anlatmak için hayata geçirdiği www.enerjisitemiz.com adresli çocuk web sitesi kapsamında, yaz tatiline girmeye hazırlanan çocuklar için yepyeni ve eğlenceli bir sürpriz hazırladı. Grup, “Enerji Avcıları” adlı özel bir oyun tasarlatarak, çocukları enerjinin keyifli ve ilginç dünyasını keşfetmeye ve enerji tasarrufu konusunda heyecanlı bir yarışa katılmaya davet ediyor. Oyunda çocukların, ev ve bahçede dolaşarak kendine tanınan kısıtlı süre içinde enerji tasarrufu yapabilecekleri durumları keşfetmeleri ve ona verilen görevleri en hızlı şekilde tamamlamaları bekleniyor.