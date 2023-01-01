Zorlu Holding’den kadınlara destek sözü

Kadınların hayatın her alanında eşit şartlara sahip olmasını destekleyen Zorlu Holding, kadının toplumda, iş hayatında ve ekonomik hayatta güçlendirilmesi için verdiği desteği Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri’ne attığı imzayla somutlaştırdı.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, bildirgenin kadınlar için eğitim ve kariyer gelişimindeki çalışmaların kurum kültürlerinin bir parçası olduğunu, hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği anlayışını benimsediklerini bağımsız otoriteler nezdinde de ifade ettiklerini söyledi. Zorlu Holding, UN Women, Global Compact ve Sürdürülebilir Borsalar Girişimi işbirliğiyle Borsa İstanbul evsahipliğinde ve BM Kadını Güçlendirme İlkeleri'ne imza atan şirketlerin katılımıyla düzenlenen “Eşitlik için Borsa Zilinin Çalınması” etkinliğine de katıldı.