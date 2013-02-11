Accor Hotels Grubu

Mercure İstanbul Alyunizade ve İbis Otel Esenyurt açılıyor





Accor Hotels Grubu, Mercure İstanbul Altunizade Oteli ve Türkiye'deki yedinci ibis Otelini hizmete sunuyor. Mercure İstanbul Altunizade Otel, Capitol Alışveriş merkezine yürüme mesafesinde. Otel, 140 odası, geniş toplantı salonları, restaurant ve özel hazırlanmış şarap menüleri, kapalı yüzme havuzlu sağlık klubü ile 28 Ocak'ta kapılarını açıyor. ibis ailesinin en yeni ve yedinci üyesi olan ibis Esenyurt, 156 modern ve kullanışlı ibis odası, 7/24 sunduğu yiyecek ve içecek hizmetleri, gün ışığı alan toplantı salonları ile TÜYAP fuar merkezine yakın konumda. İbis Otel Esenyurt, 11 Şubat 2013'te hizmete giriyor.