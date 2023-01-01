Adı artık The Grand Tarabya

İstanbul’un simgelerinden tarihi Tarabya oteli yeniden...





350 milyon dolarlık yatırımla yeniden inşa edilen The Grand Tarabya; eşsiz manzaralı 248 lüks odası, tasarımı, tarihi dokusu ve uluslararası hizmet standartlarıyla ve tekraren İstanbul’un en önemli simgelerinden biri olmayı hedefliyor. Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bayraktar, “İstanbul’un bu önemli değerine sahip çıkmak ve hak ettiği gibi bir geri dönüş için gerekli her şeyi yapmak çok önemliydi. Tüm maddi ve manevi fedakarlığı yaparak bu değeri İstanbullulara kazandırmayı başardığımıza inanıyoruz” dedi.