Belek’te Kaya Palazzo ihtişamı

Konaklamada lüksü doruğa çıkarıyor.





Kaya Palazzo Golf & Resort Belek’te, hayalde kurulanı gerçekte de kuruyor. Konaklamada lüksü doruğa çıkarıyor. Kaya Palazzo Golf& Resort’ te ana bina, bahçe süitleri, dublex süitler ve villalar dahil toplamda 633 odasında tatil deneyimini alışılmışın dışında sunuyor. Özellikle 8 adet villasın da hayallerin ötesinde hizmet veren Kaya Palazzo farklılaşıyor. Özel plaja ve özel havuzlara sahip Villalarda sunulan imkanlar da vip hizmetleri düzeyinde.

