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Belek’te Kaya Palazzo ihtişamı

Konaklamada lüksü doruğa çıkarıyor.



Kaya Palazzo Golf & Resort Belek’te, hayalde kurulanı gerçekte de kuruyor. Konaklamada lüksü doruğa çıkarıyor. Kaya Palazzo Golf& Resort’ te ana bina, bahçe süitleri, dublex süitler ve villalar dahil toplamda  633 odasında tatil deneyimini alışılmışın dışında sunuyor. Özellikle  8 adet  villasın da  hayallerin ötesinde  hizmet veren Kaya Palazzo farklılaşıyor. Özel plaja ve özel havuzlara sahip Villalarda sunulan imkanlar da  vip hizmetleri düzeyinde.

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