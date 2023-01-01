Crowne Plaza İstanbul Asia’da!

İstanbul’un giriş kapısında konumlanan Crowne Plaza İstanbul Asia, “Çevreye Duyarlı Tesis” belgesini alarak, çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda Crown Plaza İstanbul Asia’ya Anadolu Yakası’nın tek yeşil yıldızlı otel unvanını getirdi. İşletme içinde su ve enerji tasarrufunun üst seviyede tutulduğu otelde, çevreye zarar veren maddelerin tüketimi de minimuma çekildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanı başında bulunan otel, Viaport AVM ile entegre olarak ziyaretçilerine outlet alışveriş keyfini de doyasıya yaşatıyor.