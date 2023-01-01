Divan Bodrum kendini hazırladı

Göltürkbükü koyundaki eşsiz konumu, masmavi sahili...





Divan Bodrum, Göltürkbükü koyundaki eşsiz konumu, masmavi sahili, konuklarına yaşattığı butik otel şıklığı, konforu ve İtalyan Executive Şef Giancarlo Gottardo’nun benzersiz lezzetleriyle sezona hazır. Otelin iskelesi yenilendi. Konforlu oturma gruplarıyla çevrili havuzun tadı perçinlendi. Konuklara gün boyu hafif ve serinletici içecekler ikramı programlandı. Divan Pastanelerinin eşsiz lezzetleri eşliğinde beş çayı keyfi düşünüldü. Spa’da, dinlenmek ve kendini yenilemek isteyen konuklara çeşitli masaj ve aromaterapi seçenekleri planlandı.