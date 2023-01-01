DİVAN’ın dokunuşları

Divan Otellerinin yurtdışındaki üçüncü oteli olarak açılan Divan Suites Batumi, lüks ve konforu bünyesinde birleştiriyor.

Gürcistan’ın önemli ticaret limanı Batum’da hizmete giren ve Divan Grubu’nun ilk “Divan Suites” markalı oteli olma özelliği taşıyan Divan Suites Batumi, ayrıcalıklı olanakları ve muhteşem mimarisiyle dikkat çekiyor. Hem iş ziyaretleri hem de tatil amaçlı konaklamalara uygun olarak tasarlanan Divan Suites Batumi’de; 39 Standart Oda, 8 Superior Oda, 5 Deluxe Oda, 3 Junior Suite , 6 Corner Suite, 2 Business Suite ve 2 Penthouse Tower Suite bulunuyor.