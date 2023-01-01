Elite World otelleri yılbaşı için...

Şehrin merkezi Taksim’de yer alan Elite World Prestige ve Elite World İstanbul Hotel, her yemeğin ziyafet niteliğinde sunulduğu restoranları, konforlu ortamları ve hafif lezzetleriyle sıcak bir ortam sunan barları ile yılbaşına hazır.





Ayrıntılarda yılbaşı balosu, alkollü alkolsüz punch ikramı, hoş geldiniz kokteyli, zengin yılbaşı menüsü, limitsiz yerli içki, dünya müziklerinden oluşan yerli ve yabancı geniş repertuar, DJ performans, sürpriz çekilişler, oryantal show, şampanya ve diğerleri var.