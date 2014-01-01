“Gönül Kahvesi” Balkanlar’da

İzmir Karşıyaka’da kurulan ve Anadolu’da 54 şubesi bulunan Gönül Kahvesi, ulusal bir marka olarak yurtdışında şubeleşiyor.

Gönül Kahvesi Kurucusu Yaman Yardımcı, Bosna Hersek, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Makedonya ve Karadağ olmak üzere 7 ülke için Bosna Hersek menşeili Universal Consulting Company (U.C.C) firmasıyla master franchising sözleşmesi imzaladıklarını anlatıyor. Marka, 2014’te Saraybosna’da 3 şube açacak, 2015’te ise diğer ülkelerde açmaya devam edecek. Gönül Kahvesi’nin Balkanlar’daki hedefi 3 yılda 30 şubeye ulaşmak.