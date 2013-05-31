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Hilton Worldwide promosyonu

İndirimli rezervasyon fiyatları



Hilton Worldwide, İngiltere, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da kampanyaya katılan Hilton Worldwide tesislerinde gerçekleştirilecek toplantı ve organizasyonlarda indirimli rezervasyon fiyatları ve 1 milyon Hilton HHonors puanı kazanma şansı sunan Wish You Were Here (Burada Olmak İster Miydiniz?) promosyonunu duyurdu. 2013 ve 2014’te gerçekleştirilecek toplantı ve organizasyonlar için 31 Mayıs 2013 tarihinden önce yapılan rezervasyonlarda toplam tutar üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak. 

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