Hyatt Regency İstanbul Ataköy açıldı

Türkiye’de Hyatt markasını taşıyan üçüncü, Hyatt Regency markasına ait tek otel olan Hyatt Regency İstanbul Ataköy, konuklarını ağırlamaya başladı.

5 yıldızlı Hyatt Regency İstanbul Ataköy, Hyatt Hotels & Resorts kuruluşu. Hyatt Regency İstanbul Ataköy Genel Müdürü Stefan Radstrom, “Otelimiz, Atatürk Uluslararası Havalimanı ve şehrin kalbi olan Taksim’e çok yakın bir konumda. Bu özelliğiyle iş amaçlı ve turistik amaçlı seyahat eden misafirlerimiz için oldukça cazip bir konuma sahibiz” dedi.