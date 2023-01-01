Ibis Otel Esenboğa hizmete açıldı

Akfen GYO tarafından Ankara’da geliştirilen 147 odalı Ibis Otel Esenboğa, hizmete girdi.

Ankara Esenboğa Havalimanı’na 2 km mesafede bulunan otelin işletmesi Akfen GYO’nun stratejik ortağı ve Avrupa’nın lider otel işletmecisi Accor tarafından yapılacak. Akfen GYO Genel Müdürü Vedat Tural, “Yeni yatırımla faaliyetteki otellerimizde oda sayısı 2924 oldu. Yatırımı devam eden otellerimizin de hizmete açılmasıyla birlikte toplam 3641 oda sayısına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.