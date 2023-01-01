İstanbul’un en büyüğü:

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi

Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi (Hilton İstanbul Bomonti) kapılarını açtı. 85’i suit olmak üzere 829 konuk odası olan otel 12 bin metrekarelik etkinlik alanıyla İstanbul’un turizm hacmini artırmayı hedefliyor. Ödüllü GA Design of London firması tarafından tasarlanan otel, 34 katlı yapısıyla göz kamaştırıyor. Hilton İstanbul Bomonti, yaklaşık 60 yıldır Türkiye’de olan Hilton markasının dünyaca ünlü hizmet anlayışını İstanbul’un en hızlı büyüyen bölgelerinden birine, Bomonti’ye taşıyor.