Jumeirah Grubu Türkiye’deki ikinci otelini açıyor

Dubai merkezli lüks otel firması ve Dubai Holding’in bir parçası olan Jumeirah Grubu, Targets Investment Turizm İsletmeleri A.Ş. ile Türkiye’nin Ege kıyısındaki Bodrum’daki lüks bir oteli işletmek üzere bir yönetim anlaşması imzaladı.

Daha önce Golden Savoy adıyla bilinen otel, anlaşmanın imzalanmasını takiben Jumeirah markası altında Jumeirah Bodrum Palace Otel olarak faaliyet gösterecek ve resmi açılışı 1 Mayıs 2015’te yapılacak. Jumeirah Grubu, Mete Atakuman’ı otelin Genel Müdür’ü olarak atadı.