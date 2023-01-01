Kalamış’ta tazelenme…

Kalamış Marina’daki benzersiz konumu ve muhteşem deniz manzarası, şık restoranları, spa ve spor tesisleri, seçkin dekorasyonu ve dikkat çekici mimarisiyle Anadolu Yakası’nın sembolü haline gelmeyi başaran Wyndham İstanbul Kalamış Marina;

Blue Harmony Spa’da sunduğu masaj, hamam ve spa hizmetleriyle Kalamış’a taze bir soluk getiriyor… Otelin Spa hizmetleri, doğal ya da organik içerikli ürünlerin kullanıldığı Türk Hamamı, sauna ve buhar odalarıyla beraber 5 single, 2 Vip couple masaj odasında Türk ve Uzak Doğu’lu terapistlerin sunduğu özel hizmetlerle farkını gösteriyor.