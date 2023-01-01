Palmalife Bodrum Resort & Spa

Palmalife Bodrum Resort & Spa, 250 metre uzunluğundaki özel beyaz kum plajı ve...





Bodrum Yalıkavak'ın en güzel koylarından biri olan Gökçebel Mevkii'nde konumlanan Palmalife Bodrum Resort & Spa, 250 metre uzunluğundaki özel beyaz kum plajı ve bulunduğu koyla bütünleşen yemyeşil doğası ile konuklarını çağırıyor. Palmalife Bodrum Resort & Spa, açık ve kapalı alanlarında yer alan, havuz ve deniz manzarasına sahip ana restoranında güne sağlıklı bir başlangıç yapmanız için yöresel ve organik kahvaltılıklarla donatılmış açık büfe leziz bir kahvaltı menüsü sunuyor.