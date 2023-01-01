Papirus Plaza’da öncü markalar

Papirus Plaza’da, az sayıdaki efektif A+ ofis...





Papirus Plaza, İstanbul’un yeni gözde ticaret merkezi olarak Kağıthane’de, klasik ofis yaklaşımlarını değiştiren yeni bir dönem başlattı. Papirus Plaza’da, az sayıdaki efektif A+ ofis alanları sahiplerini bekliyor.

Papirus Plaza, 160 m2’den başlayarak, tek katta 5.000 m2’ye ulaşabilen birleştirilebilir özellikleri ve 3.85 ile 4.15 metrelik tavan yükseklikleriyle de, hacimli ve efektif kullanıma uygun nitelikte ofis alanları sunuyor