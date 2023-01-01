Pendik: Miracle Istanbul Asia

Pendik-Kurtköy’de iş oteli Miracle...





İstanbul iş hayatının hızla gelişen bölgesi Pendik-Kurtköy’de iş dünyasına konforlu bir adres geldi, iş oteli Miracle Istanbul Asia yeni bir yaşam alanı kurdu. Antalya Lara’daki Miracle Resort Hotel zincirinin ikinci halkası olan eser 20.000 metrekare alanda, 219 odası ile konforu ve rahatlığı bir araya getiriyor, bölge ihtiyacına yanıt veriyor. Miracle Istanbul Asia’da 5 suit, 1 king süit , 60 deluxe, 46 business executive, 107 superior bulunuyor.