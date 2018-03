Pera Palace Hotel farklılığı

Haliç’in görkemli panoramasına sahip Franz Joseph Süite.





İstanbul’un incisi Pera Palace Hotel, Jumeirah; dünyanın en prestijli dergilerinden Elite Traveler Magazine tarafından belirlenen “Best on the Planet” listesinde yer aldı. Yeryüzündeki en iyi 101 Süit odayı sıralayan “Best on the Planet” listesine Pera Palace Hotel, Jumeirah, adını Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph’ten alan, klasik İtalyan stilinde döşenmiş, Haliç’in görkemli panoramasına sahip Franz Joseph Süite ile girdi.