Renaissance İstanbul Bosphorus Hotel

Renaissance İstanbul Bosphorus Hotel, 11 toplantı odası ve balo salonu ile iş dünyasının nabzını tutacak.





Bu çatı altında unutulmaz toplantı ve davetlere imza atılacak. Son teknoloji ekipmanlar ile donatılmış ve planlanmış, birleştirilebilen ya da ayrı ayrı kullanılabilen toplantı mekanları ile küçük ya da büyük her türlü organizasyon için akla ilk bu otel gelecek. Etkinlik mekanlarında, LCD monitörler, barkovizyon, perde gibi ihtiyaçlar çözümlenmiş bulunuyor. Kongre, seminer, sosyal davetler, konferansların yanında kolonsuz balo salonu ile birlikte konuk odaklı bir mimari Renaissance İstanbul Bosphorus Hotel’i emsallerinden farklılaştırıyor.