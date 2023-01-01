The Marmara Taksim’in toplantı’ farkı

The Marmara Taksim’in dünya çapında birçok çarpıcı projenin sahibi Dan Kwan imzası taşıyan toplantı odaları ve balo salonları, konuklarına kusursuz hizmet sunmaya devam ediyor.

En ileri teknoloji altyapısına sahip, üç break out ve beşe bölünebilen The Marmara Meeting Center katı, amaç yönünden “kusursuz” kabul ediliyor. Otelin bu özel hizmet altyapısı 2 balo salonu, 35-450 metrekare arasında değişen ölçülerde 19 toplantı salonu, 10 kişilik küçük toplantılardan 1000 kişilik uluslararası buluşmalara kadar esneklikten oluşuyor.