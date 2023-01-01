Türkiye’deki yedinci Hilton Garden Inn açıldı

Türkiye’deki Hilton Worldwide otellerine bir yenisi eklendi.

Hilton Garden Inn Istanbul Airport İstanbul Yenibosna’da hizmet vermeye başladı. Hilton Garden Inn markasının Türkiye’deki yedinci mülkü olan otel, sahibi Saray Döküm ve Madeni Aksam Sanayi Turizm A.Ş. adına Hilton Worldwide tarafından yönetiliyor. Otel Genel Müdürü İlter Türkmenoğlu, “Otel, İstanbul Atatürk Havalimanı’na olduğu kadar Güneşli-İkitelli’deki iş ve sanayi bölgelerine de yakın. Ayrıca otelden fuar merkezleri ve civardaki AVM’lere ulaşım çok kolay” dedi.