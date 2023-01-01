Türkiye’den İtalya’ya otel yatırımı

Türkiye’nin hızla büyüyen gruplarından Permak Group, İtalya’daki ilk yatırımı olan San Clemente Adası’nın, otel işletmesi için St. Regis Grubu ile anlaşma imzaladı.

Grubun bu yatırımı; Türk-İtalyan ticaret tarihinde Türkiye’den İtalya’ya giden en büyük yatırım. Permak Grup Başkan Vekili Emir Uyar, “St. RegisVenice, San Clemente Palace, tarihi ve kimliğiyle adeta bir başyapıt olacak” dedi. Renovasyondan sonra bu Nisan ayında açılacak otel, Venedik’in ünlü San Marco Meydanı’na tekneyle sadece birkaç dakika uzaklıkta, lagünün kalbinde özel bir adada yeralıyor.