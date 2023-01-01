Wyndham Hotel Group, İstanbul’u ‘2’ledi

Wyndham Hotel Group, Türkiye’deki ikinci...





Dünyanın en büyük otelcilik şirketi olan Wyndham Hotel Group, Türkiye’deki ikinci üst sınıf Wyndham Hotels and Resorts® oteli olan 307 odalı Wyndham İstanbul Petek’in açılışını duyurdu. İstanbul’daki ilk TRYP by Wyndham oteli Aralık 2012’de Kalamış’ta açılmıştı. Şirketin Türkiye’deki otel sayısı böylelikle 20’ye ulaştı. Wyndham Hotel Group, Türkiye’deki orta ve üst sınıf hizmet faaliyetlerine ek olarak geçtiğimiz ay da İlbak Turizm İşletmeleri ve Yatırım A.Ş. ortaklığıyla Super 8® markasını duyurmuştu.

