Günümüz ofis trendleri; Yeni nesil iş alanları

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) klasik “ofis” kavramını ortadan kaldırdı. Siz nerede iseniz, ofisiniz orada oluyor. Ofis yatırımı yapılmıyor, çok düşük maliyetlerle kiralanıyor. Masaya ve cihaza bağımlılık sona eriyor, zaman kazanılıyor ve bu zamanı isterseniz ofis size eğlence olarak geri veriyor. Ofis dizaynı çalışan sağlığına endekslendi.

Teknolojinin hızla ilerlemesi, mobil dünyaya geçiş, ofis kavramını “çalışma alanı”na dönüştürdü. Yeni nesil çalışma alanları çalışma zamanının tümünü esnekleştiriyor.

Günümüzde sabit ofis gerekli değil. Girişimciler mobil teknolojileri kullanarak, ofis bağımsız çalışabiliyor. Ofis kiralama lüks ofis konforuna düşük maliyetlerle erişimi sağlıyor. Mobil teknolojiler ve bilişim altyapısının sağladığı avantajlar; iş, operasyon ve çalışan verimliliğini birarada sunarak şirketin, girişimin ve yatırımın hızla ve sağlıklı büyümesine destek veriyor.

Akıllı cihazlar, ERP yazılımları, bulut bilişime kadar bilişim dünyasının sunduğu avantajlar, yeni nesil kiralanabilir ofisler, bir ofisin ihtiyacı olan nitelikli elemandan, temizliğe, yemeğe kadar her türlü hizmetin dış alımı, çalışan ve operasyon verimliliği dolayısıyla işin hızla, kaliteli ve verimli büyümesine olanak tanıyor.



Ofis tasarımında trendler: Doğru ofis tasarımı ile çalışanların verimliliğini artırmak için somut adımlar atılabileceğini söyleyen JLL Türkiye Kurumsal Çözümler Yardımcı Direktörü Gökçe Erkaya, JLL’nin proje yönetimi uzmanlarının, önümüzdeki bir yıl boyunca ofis tasarımına yön verecek trendleri derlediğini anlatıyor. Yeni trendin “esneklik teması” yönünde olduğunu vurgulayan Erkaya, “Eskinin tanımlı ve sabit ofis düzeninden, ofis içinde esnek bir yapı sağlayan hareketli/mobil düzene evriliyoruz. Genel müdür seviyesi dahil, kimsenin sabit bir masasının olmadığı, tamamı açık planlanmış, hemen her noktasında toplantılar yapılabilecek, öğle arası yemek yerken oyun oynanabilecek ofisler bile planlıyoruz” diyor.

Erkaya önümüzdeki 1 yıl boyunca ofis tasarımlarına yön verecek trendleri ise şöyle sıralıyor:



Çalışma şekli: Pek çok araştırma, ayakta çalışmanın, uzun süre oturarak çalışmaktan çok daha sağlıklı olduğunu ortaya koydu. Ayakta çalışma imkanı sunan masalar kullanan çalışanlar, enerjilerinin ve yaratıcılıklarının daha fazla, duruşlarının daha iyi, sırt ağrılarının ise daha az olduğunu söylüyor.



Gün ışığının hakkını vermek: Tabandan tavana cam kullanımının yaygınlaştığı açık ofislerde, artık bireysel odalar pencere kenarından alınarak, yine pencereyi görecek şekilde iç alana taşınıyor. Böylece daha çok çalışan pencereden gelen gün ışığından faydalanabiliyor.



Yer kullanımı: Başta teknoloji sektörü olmak üzere, hemen her sektör artık kiralanan alanlarda daha çok konferans salonu ve daha az bireysel ofis istiyor. Tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için iki kişilik toplantı odaları ve tek kişilik telefon odaları hazırlanıyor. Odalar resmi ve özel görüşmeler için ofisin çeşitli alanlarına yayılıyor. Bu ofis düzeni, mevcut alanı daha verimli kullanmayı, klostrofobik his yaratmadan daha küçük alanlara daha fazla çalışan yerleştirmeyi sağlıyor.



Sürdürülebilirlik: ‘Azalt, tekrar kullan, geri dönüştür’ anlayışı ve enerji verimliliği, yeni nesil çalışanlar için giderek daha çok önem kazanan konular. Bu nedenle işverenler de sürdürülebilir işyeri kavramını sahipleniyor, benimsiyor.



Eğlence alanları: Teknoloji şirketleri için işgücünün ofiste uzun saatler geçirmesi hayati önem taşıyor. Böyle durumlarda ihtiyaç duyulan eğlence alanları langırt ve masa tenisi masasının çok daha ötesinde. Bugünün ofislerinde, fitness, yoga veya pilates salonları, SPA, karaoke bar, müzik stüdyosu, kaydırak, tırmanma duvarı, yeşil alan ve hatta golf simülatörü bile görmek mümkün.”



İnterneti olan her mekan toplantı odası, her yer ofis

Mesafeler kalktı: Birlikte çalışmak için mesafelerin önemi yok. Tümleşik iletişim, farklı mekanlardaki çalışanların eş zamanlı görüşme ve çalışma yapabilmelerini mümkün kılıyor.

Tek ekran: Yeni nesil iletişimde bütün cihazlar tek ekranda işletmeler, çeşitli tümleşik iletişim araçlarını iş kollarına entegre ederek, zenginleştirilmiş çalışma olanağı elde ediyorlar.

Üretkenliği artıran çözümlerin iş sürekliliği için vazgeçilmez tercihlerden olduğunu aktaran Unify Türkiye Ülke Müdürü Erda Tütüncüoğlu,“Özellikle çok lokasyonlu şirketler, yatırımlarını sadece merkeze yaparak, iletişimde tasarruf ve kullanım kolaylığı elde etmeyi tercih ediyorlar. Bu tercih, azalan donanım ihtiyaçlarıyla birlikte, elektrik, soğutma ve sistem odası gibi gider kalemlerinde tasarrufu ve sahip olma maliyetini dikkat çekici oranda azaltıyor.

İletişimin artık ses, chat, video gibi farklı kanallar kullanılarak gerçekleştirildiği günümüzde Circuit çözümümüzle coğrafi bakımdan birbirine uzak ekiplerin yüksek seyahat masraflarını minimumda tutmalarına yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda yüksek enerji tasarrufu sağladığı için karbon salımını da en alt seviyeye indiriyoruz. Toplantıların tümleşik iletişimin sağladığı konforla yapılması, seyahat masraflarında yüzde 30 oranında tasarrufu da beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Masa başı yok: Yenilikçi teknolojik dönüşüm eski alışkanlıkların geride bırakılmasını sağlıyor. Kurum kültüründeki değişim en çok çalışanların iş hayatında kendi cihazlarını kullanmak istemeleri ekseninde oluşuyor. BYOD (Bring Your Own Device-Kendi Cihazını Getir) eğilimiyle her yerden ve işletim sistemi bağımsız her cihazdan çalışabilmek, iletişim kurabilmek, bütün kurumların gerçeği haline gelmeye başlıyor. İnternet bağlantısı olan her yerden, akıllı cihazlarla, bilgisayarlarla çalışma eğilimi giderek ön plana çıkıyor.

Cihaz kullanım özgürlüğü: Günümüzde hızlı ve kesintisiz iletişimin sağlanması, firmalar için çok önemli. Karmaşık veya çağın gerisinde kalmış bir iletişim platformu, işlemleri yavaşlatarak iş kaybına yol açabiliyor. İletişim yazılım ve hizmetleri üreticisi Unify, sunduğu Circuit çözümü sayesinde, farklı networkleri, cihazları ve uygulamaları kullanımı kolay tek bir çatı altında birleştirip, iş birimlerinin zengin ve anlamlı bir iletişim deneyimi yaşamasını sağlıyor. WebRTC tabanlı Circuit, kullanıcıların bütün cihazlara tek bir ekrandan ulaşabildiği ilk platform. Circuit, kullanıcı deneyimine verilen hassasiyet gözönünde bulundurularak, iki yılı aşkın süreçte Y kuşağının da içinde olan 1.000’den fazla beta kullanıcısının geri beslemeleri dikkate alınarak tasarlandı. Unify’ın yaptığı araştırmaya göre, kullanıcı deneyimi ve alışkanlıklarında cihaz bağımsız sürekliliğinin sağlanması; çalışan verimliliğini yüzde 66, ekipler arası iletişimi yüzde 59, BT birimlerinin teknoloji yönetimini yüzde 53, veri giriş ve güvenliğini de yüzde 51 artıyor.



