3 boyutlu parmak izi teknolojisi şimdi Türkiye’de!

Zamanla parmak izlerinde oluşabilen deformasyonların meydana getirdiği sıkıntıları ortadan kaldıran 3 boyutlu parmak izi cihazları Türkiye’de satışa çıktı.

Türkiye’deki distribütörlüğünü Proline’ın üstlendiği, Touchless Biometric Systems tarafından 3 boyutlu parmak izi teknolojisiyle geliştirilen cihazlarda yeralan kameralar sayesinde parmağın geniş açı temassız izi alınarak önce imajı, daha sonra benzer algoritmalarla şifresi oluşturuluyor. Parmak üzerinde herhangi bir krem olması camın kaliteli bir parmak taraması yapmasını engellerken 3 boyutlu parmak izi teknolojisiyle kremlenmiş veya ıslak ellerde yaşanan parmak izini tanıyamama problemleri ortadan kalkıyor. En büyük avantajlardan biri ise hijyen. Temassız bir şekilde okunma yapıldığı için başkasının dokunduğu yüzeye dokunulmuyor. Cihaz, akıllı binalarda da kullanılabiliyor.