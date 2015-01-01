Acer dizüstü oyun bilgisayarı; Predator 15 artık Türkiye’de

Acer’ın Predator oyun dizüstü bilgisayarları artık Türkiye’de.

Hıza ihtiyacı olanlar için tasarlanan Predator 15 oyun bilgisayarı güçlü 6. nesil Intel® Core™ işlemcileri, yüksek performanslı NVIDIA® GeForce® grafikleri, hızlı DDR4 belleği, PCIe katı hal sürücülerini ve gelişmiş soğutma ve ses özelliklerini biraraya getirdi. Geometrik hatları ve yumuşak dokulu kaplamasıyla kırmızı vurgular ve siyah bir kasaya sahip olan Predator dizüstü bilgisayarlar her tür zorluğun üstesinden gelmeye hazır.