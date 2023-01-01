Acer’den yeni ürünler

Acer Las Vegas’ta düzenlenen CES Fuarı’nda yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünlerden öne çıkanlar ise şöyle:

Göz takip teknolojisi de dahil edilen, dünyanın kavisli ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayarı Acer Predator 21 X Performans ve multimedya eğlencesine odaklanan iki dizüstü ve bir masaüstü bilgisayar: Aspire VX 15, V Nitro ve GX Serileri.

Sıvı dökülmelerine karşı dirençli klavyesi, 122 cm’e kadar düşüşleri tolere edebilen sağlamlaştırılmış kasası, 12 saatlik uzun pil ömrü ve sessiz çalışma sağlayan fansız tasarımıyla yeni Acer Chromebook 11 N7 Sektörün ilk göz takip teknolojisine sahip 21:9 Kavisli Montörü Acer Predator Z301CT ile Yeni Predator XB2 Oyun Monitörleri Serisi.