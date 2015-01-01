Acer’ın performans ve multimedya eğlencesine odaklanan dizüstü bilgisayarı Aspire VX 15, Türkiye’de

Acer’ın performans ve multimedya eğlencesine odaklanan dizüstü bilgisayarı Aspire VX 15 Türkiye’de. Yeni Aspire VX 15, V Nitro ve GX Serileri, kusursuz oyun deneyimi, kristal netliğinde görseller, birinci sınıf ses kalitesi, grafik ağırlıklı görevlerin altından başarıyla kalkabilen olağanüstü bir performans arayanlar için ideal.

Aspire VX 15 dizüstü bilgisayar serisi, sarmal 4K eğlence ve uzun pil ömrü sağlayan 7. nesil Intel Core i7-7700HQ işlemciler barındırıyor. 2.5 kg ağırlığındaki Aspire VX 15 ne kadar oyun odaklı olduğunu açıkça gösteren geniş soğutma kanallarına ve keskin kenarlı kırmızı bir kasaya sahip. Demir kırmızısı arkadan aydınlatmalı klavye oyuncuların her zaman oyun sırasında doğru bölgelere saldırmalarını garanti ediyor.