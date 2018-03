Akıllı telefonda ‘dahi’ce seçenekler

Tablet bilgisayar pazarında en çok tercih edilen markalardan biri olduktan sonra akıllı telefonda uzmanlığını konuşturan reeder, Aralık ayına 2 yeni akıllı telefon seçeneği ile giriyor.

Aralık’ın ikinci haftası lanse edilecek olan P9C ve P9C LTE isimli modellerin her ikisi de en kullanışlı ve en çok tercih edilen boyut olan 5 inç ekrana sahip. Her ikisi de Android5.1Lollipop sürümü ile gelen bu modellerde 5 ve 8 megapiksellik çift kamera bulunmakta. Yeni modellerde bazı ayrıntılar dikkat çekici. Örneğin; cevapsız çağrılarda arayan kişinin kaç kez çaldırdığı görülebiliyor. Her iki modelde 4.5G desteği bulunuyor, çift simkart ile kullanılabiliyor, 1 GB Ram ve 16 GB dahili hafızaya sahip.