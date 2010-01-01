Alcatel A3 10” WiFi tablet satışa sunuldu

Alcatel Pixi 3 10” WiFi tabletin devamı olan Alcatel A3 10” WiFi, görüntü ve ses kalitesinin keyfini yaşamak isteyenler için geliyor.

Alcatel A3 10” WiFi tablet, dört çekirdekli 1.3 GHz işlemcisi, 10.1 inç büyüklüğünde ekranı ve 4.060 mAh bataryasıyla kullanıcılarına yüksek performans ve uzun batarya ömrü sunuyor. Tabletin geliştirilmiş 4.5G bağlantısı sayesinde, videolar çarpıcı bir internet hızıyla her yerde yüksek kaliteyle izlenebiliyor. 16 GB dahili bellek ile satışa sunulan tablet, micro SD kart ile 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor.