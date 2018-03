Android One Programı Türkiye’de

Google, akıllı telefon deneyimini herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla başlattığı Android One programını Avrupa’da ilk kez Türkiye’de hayata geçiriyor.

Program kapsamında her aşaması Google onayıyla General Mobile tarafından tasarlanan ilk Android One telefon olan ‘General Mobile 4G’, Türkiye’de satışa sunulacak. İstanbul’daki tanıtım toplantısına, Google Android One Ürün Grubu Başkan Yardımcısı Caesar Sengupta, General Mobile ve Telpa Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman ve General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü katıldı.