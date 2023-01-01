ASUS Transformer Book Chi

Sınırları zorlayan incelik, üst düzey performans: ASUS Transformer Book Chi

ASUS Transformer T300 Chi 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar ince tasarımı ve yüksek performanslı Intel Core M işlemcisi ile ister iş, ister oyun olsun “tüm ihtiyaçlar için tek ürün” avantajı sağlıyor. ASUS’un tablet ya da dizüstüne dönüştürülebilen bilgisayar serisi Transformer Book Chi Transformer Book Chi serisi, fansız olarak tasarlanması sayesinde hızlı ve sessiz çalışırken sahip olduğu Intel Core M işlemciler sayesinde mükemmel performansı kullanıcıların emrine sunuyor. Ürün, olağanüstü inceliğinin yanında, tamamen alüminyum yekpare tasarımıyla da lüks hissini sonuna kadar veriyor.