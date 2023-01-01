Asus ZenBook seyahatlerinizde hep yanınızda!

ASUS, ince, şık ve hafif ZenBook ailesiyle “Asus ZenBook dilediğin yerde seninle” diyerek, seyahatseverlere yol arkadaşları öneriyor.

Üstün donanımları, kullanıcı dostu özellikleri, hayatı 24 saat yaşayanlara özgü kullanım kolaylıklarıyla ASUS ZenBook serisi dizüstü bilgisayarlar; her yerde, her ortamda bir bilgisayardan çok daha ötesini vaat ediyor. Özellikle ZenBook 3 UX390UA, 910 gram ağırlığı ile bir A4 kağıttan bile az yer kaplarken; 360 derece dönebilen dokunmatik ekranıyla ZenBook Flip UX360UA ise ister tablet ister dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilme özelliğiyle fark yaratıyor.