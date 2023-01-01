ASUS ZenFone 3, Türkiye’de!

ASUS’un, tasarım harikası yeni akıllı telefonu ZenFone 3 Türkiye’de! Vodafone Cep Merkezleri’nde Akıl Almaz Teklifler ile satışa sunulan ZenFone 3, ZenFone ailesinin yeni üyesi.

2016 Computex Tasarım ve İnovasyon ödüllü ASUS ZenFone 3, Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon 625’i kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Vodafone satış noktalarında tek simli, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama özellikleriyle siyah ve beyaz olmak üzere 2 renk seçeneğiyle satışa sunulan ZenFone 3, microSD kart desteğine sahip. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi: “Akıllı telefon sektörünün önemli oyuncularından ASUS’un gelişmiş teknolojilerle donattığı ve merakla beklenen yeni ZenFone 3 akıllı telefonunu ilk kez Vodafone Cep Merkezlerinde Akıl Almaz Tekliflerimizle satışa sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.”