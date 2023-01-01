ASUS ZenFone Zoom S artık Türkiye’de

ASUS, ZenFone akıllı telefon ailesinin kamerasıyla fark yaratan Zoom S modelini Türkiye’de satışa sundu.

13MP PixelMaster ön kamerası, 12MP PixelMaster ana kamerası ve 12MP Zoom kamerasıyla profesyonel fotoğrafçılığı ceplere taşıyan ASUS ZenFone Zoom S, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatıyor. Eşsiz kamera teknolojisini Full HD AMOLED ekranı ve 5000 mAh’lik güçlü bataryasıyla destekleyen ZenFone Zoom S, Snapdragon 625 işlemcisi, Adreno 506 GPU’su ve 4 GB RAM ile ister fotoğrafçılık, ister iş, ister oyun, tüm görevlerin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor.