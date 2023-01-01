ASUS’tan yeni 2’si 1 arada dizüstü bilgisayar

ASUS, tablet veya dizüstüne dönüştürülebilen yenilikçi 2’si 1 arada bilgisayar ailesinin incelik ve hafifliğiyle öne çıkan yeni üyesi Transformer Book Flip TP200’ü tanıttı.

Windows 10 işletim sisteminin ön yüklü şekilde kurulu olduğu bilgisayar aksesuarların bağlantısını oldukça kolaylaştıran devrimsel nitelikteki USB Type-C portu ile gelirken gücünü çift çekirdekli Intel® Celeron® N3050 işlemciden alıyor. Bir A4 sayfasından daha az yer kaplayan bilgisayar; inceliği, hafifliği ve daha önce görülmemiş kompakt yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 360 derece dönebilen ekrana sahip bilgisayar, 8 saatlik pil ömrü ile destekleniyor.