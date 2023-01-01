Avea ve Samsung’dan Galaxy Grand Max

Türkiye’nin en inovatif mobil operatörlerinden Avea ile akıllı cihaz satışında dünya devlerinden Samsung, yeni işbirlikleriyle, yazılımı ve donanımı Avea için özelleştirilen Galaxy Grand Max’i Türkiye’de pazara sundu.

Türk Telekom Grubu Bireysel Pazarlama Entegre Bağlantı Yönetimi Direktörü Baran Yurdagül, “Bu özel cihazı sadece Türk Telekom Grubu müşterilerine özel bir kampanyayla ve erişilebilir bir fiyatla satışa sunmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz” dedi. Samsung Electronics Türkiye IT ve Telekom Başkan Yardımcısı Selçuk Mirza; mobil teknolojilere öncülük ederek inovatif teknolojiler sunmaya odaklandıklarını belirtti. Türk Telekom Grubu mağazalarında satışa sunulan, geniş ekranı, şık tasarımı yüksek performansı ile Galaxy Grand Max, Avea’ya özel bir yazılımla birlikte geliyor.