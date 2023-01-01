Bosch, Dünya Çevre Günü’nü yüksek enerji ve su tasarruflu ev aletleriyle kutluyor

Doğal kaynakları koruyan ve sürdürülebilir bir yaşamı destekleyen “Doğa Dostu Teknoloji” yaklaşımıyla yüksek enerji ve su tasarruflu ürünleri geliştiren Bosch Ev Aletleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tüm Türkiye’yi, doğal kaynakları verimli kullanmaya çağırdı.

Daha verimli ev aletleri kullanmak, hem doğaya hem aile hem de ülke ekonomisine büyük katmadeğer yaratıyor. Bosch, bugün 17 yıl önceye kıyasla elektrik tüketiminde yüzde 80, su tüketiminde yüzde 60’a varan tasarruflu ürünler sunuyor.