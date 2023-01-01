Bu yılbaşında sevdiklerinize Canon’la anılarını hediye edin!

Canon, yeni yıla heyecan katmak isteyenlere birbirinden şık hediye alternatifleri sunuyor.

Fotoğraf meraklılarına profesyonel özelliklere sahip, kompakt fotoğraf makinesi EOS M5, küçük ve şık tasarımıyla çanta içinde dahi kolayca taşınabilen fotoğraf yazıcısı Canon SELPHY CP 1200. Güçlü DSLR performansını, kompakt makinenin taşınma rahatlığıyla birleştiren EOS M5 ve akıllı telefonlardaki anıları, bir ömür boyu dayanacak üstün kalitede baskılarla ölümsüzleştirebilen Canon SELPHY CP 1200 bu yılın en şık hediyelerinden olacak.