Canon efsane lensiyle 110 milyonluk üretime ulaştı

Dünyanın görüntüleme ve baskı sistemleri lideri Canon, yeni bir rekora imza attı.

Efsane değiştirilebilir lens serisi EF, 110 milyonluk üretim rakamına ulaştı. Canon’un 110 milyonuncu EF serisi değiştirilebilir lensi, EF 11-24mm f/4L USM adıyla ultra geniş açılı bir zum lensi olarak üretildi. Lens, EF 11-24mm f/4L USM, dünyanın en geniş görüş açısını sunmak üzere 11 mm minimum odak uzunluğuna sahip. Yeni tasarlanan optik yapısıyla lenste, görüntü kalitesini en yüksek seviyeye çıkaran ve asgari düzeyde distorsiyon üreten üç asferik lens bulunur. Canon’un kapsamlı EF lens serisinde şu an dijital sinematografi için EF Sinema Lensleri dahil olmak üzere toplam 71 model bulunuyor.